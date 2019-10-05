Жирующий в Киеве Киселёв: Война – это не страшно, обойдёмся без мира

05.10.2019, Киев, Игорь Петров

Примирение на невыгодных для Киева условиях с ЛДНР не нужно, Украина уже привыкла к войне и может жить, не обращая внимания на конфликт на Донбассе.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил переехавший в Киев бывший российский либеральный телеведущий Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, многие говорят о том, что Зеленский обещал мир, и что в стране существует запрос на прекращение войны, на установление мира.

Итоги того опроса, который проводила группа «Рейтинг», меня в этом не убеждают, они, скорее, убеждают меня в том что для значительной части граждан Украины война стала привычной частью существования страны.

Я недавно был в Израиле и в очередной раз убедился в том, что вот там граждане адаптировались к тому, что страна частично находится на военном положении. Вы сидите где-нибудь на набережной в Тель-Авиве или где-нибудь в кафе в Иерусалиме с видом на древнюю стену старого города, и вы прекрасно умом понимаете, что вот где-то в нескольких километрах к югу от Тель-Авива – сектор Газа, где окопались хамасовцы, где окопались исламские экстремисты, террористы и периодически ракетами самодельными пуляют по израильским городам и селам.

И, тем не менее, люди с этим живут.

Точно так же, вы сидите когда в Иерусалиме, вы понимаете что вообще там в полутора километрах – арабские территории, обнесенные стеной, и там тоже есть люди, там есть и мирные арабские граждане, которые страдают от того, что происходит, и которые, на самом деле, в тайне, может быть, хотели бы совершенно других отношений с Израилем, а есть радикалы, фанатики, экстремисты.

И, может быть, вот в этот самый момент какой-нибудь очередной террорист-смертник надевает на себя пояс шахида, но при этом все к этому привыкли, существует некая общенациональное мобилизационные единство, и если что – и мужчины, и женщины там берут автоматы, и по всеобщей мобилизации идут там служить в армию», – поделился своими умозаключениями Киселев.

Хотя за Зеленского многие голосовали, потому что надеялись, что он добьется мира, этого не произойдет, уточнил либерал.

«Да, есть определенная часть украинского общества, которая поддержала Зеленского на выборах, потому что Зеленский обещал добиться прогресса в вопросах урегулирования конфликта и восстановлении мира, – и так далее, и тому подобное.

Вот для того, чтобы не потерять поддержку этих людей, – для того, чтобы они не чувствовали себя кинутыми и обманутыми, – президент Украины будет предпринимать какие-то демонстративные шаги, чтобы показать, что он пытается свои предвыборные обещания реализовать.

Но, мне кажется, что он не пойдет на компромисс, и что он не пойдет на национальное унижение в этих вопросах.

И пройдёт год – помяните мое слово – пройдёт год, и тот же самый Зеленский выйдет и скажет: «ребята, с русскими ни о чем невозможно договориться, они не договороспособны. Поэтому извините меня, будем сейчас строить стену, – наподобие той стены, которая построена между территорией Израиля и арабскими территориями. С вышками, со всякой хитроумной электронной аппаратурой, которая фиксирует людей, которые пытаются через забор перелезть или под забором подкопаться», – считает Евгений Киселев.