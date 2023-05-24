Жить будет? Так что же случилось с Залужным…

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Главнокомандующий ВСУ Валерия Залужный, долгое время не появляющийся в публичном пространстве, якобы провел переговоры с командованием НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в блоге Залужного.

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«Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога. Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад. Договорились с генералом Каволи и дальше активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины», – отмечается в блоге генерала.

Напомним, что Залужный уже долгое время не появлялся в публичном пространстве, что породило массу версий о его ранении и даже гибели. После неоправданно долгого молчания главком ВСУ «заговорил». Например, на Украине опубликовали интервью с ним, которое на деле оказалось нарезкой из ранних фрагментов, по тем или иным причинам ранее публиковавшихся.

Примечательно, что Залужный не принял участие даже в онлайн-режиме участия в заседании Военного комитета НАТО. Как сообщили глава комитета адмирал Роб Бауэр, он получил от Залужного письма, в котором тот проинформировал, что его участие невозможно даже в формате видеоконференции.

Эксперты расходятся во мнении, что в действительности произошло с Залужным.

«Я думаю, генерала изолировали, например, отправили под домашний арест. Поводами могли стать сдача Бахмута или плохая готовность ВСУ к контрнаступлению. Широким массам об этом не сообщают, чтобы не деморализовать армию», – сказал «Известиям» полковник в отставке, военный аналитик Анатолий Матвийчук.

Политолог Богдан Безпалько говорит, что на исчезновение Залужного повлияла новая тактика российских ударов.

«Мы видим, что удары наносятся не только по складам, предприятиям и логистическим цепочкам. Теперь под прицелом конкретные медийные личности. Если Залужный действительно погиб или получил ранение, то российская сторона может считать это своим большим успехом. Другие украинские спикеры будут действовать осторожнее, начнут опасаться за свою жизнь», – полагает Безпалько.

Впрочем, политический аналитик Дмитрий Родионов говорит, что исчезновение главкома ВСУ не повлияет на фронтовую ситуацию.

«Полководческими талантами Залужный не отметился, особо важных для Киева связей или контактов у него тоже нет. Собственно, главком уже почти месяц отсутствует, за это время управление украинской армией, способы ведения боевых действий не изменились», – считает эксперт.

А вот покинувший Украину депутат Верховной рады Владимир Олейник прогнозирует, что ситуация с Залужным изменит ситуация в политических раскладах страны.

«Главком ВСУ проявлял интерес к общественной и политической деятельности. Например, создал фонд своего имени, который помогал ветеранам и раненым. Согласно соцопросам, у Залужного были высокие рейтинги, о нем много писала западная пресса. Всё это делало генерала главным конкурентом Зеленского. Если с Залужным действительно что-то произошло, то президент Украины получит еще больше властных полномочий, установит полный контроль за военной сферой», — говорит Олейник.

И буквально сегодня появилась информация о серьезном ранении Залужного, о чем РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.

По его словам, Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве.

«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», — сказал агентства.

Он добавил, что состояние главкома ВСУ осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.

«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», – говорит источник.