«Жить на болотах и бояться», – Сладков обрисовал перспективы

25.10.2022  14:16 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Создатели «грязной» ядерной бомбы на Украине будут вынуждены до конца дней опасаться быть пойманными или ликвидированными российской разведкой.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Создатели «грязной» ядерной бомбы на Украине будут вынуждены до конца дней опасаться быть пойманными...

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Сладков напомнил, что у российских спецслужб есть богатый опыт в поиске террористов.

«То, что касается «грязной бомбы», – понимаю точно, что люди, которые ее создают, они до конца жизни обрекают себя на жизнь где-то в бревенчатом домике на болоте под чужими именами, с бородами и лопатами, кормя москитов.

Это однозначно – за ними будут гоняться наши спецслужбы всю жизнь. А мы натренированы это делать. И Шамиль Басаев, и Радуев, которого взяли в сортире, когда он пошел по малой нужде и никак не верил, что его схватило наше ФСБ, они все думают, что это просто рассказы про разведчиков – нет, все будут жить в подполье глубоком, равно как и их дети, которые являются фактором болезненным для них, для жен, родственников», – заявил Сладков.

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