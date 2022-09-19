«Жить на одной планете с Россией мы не можем» – экс-представитель НАТО

Коллективный Запад и, в первую очередь, США пытаются руками и кровью Украины забить последний гвоздь в гроб Российской Федерации.

Об этом на You-Tube канале «Politeka» заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не секрет, что всё мы, блогеры, комментаторы, эксперты, в основном, все согласны друг с другом, что империя распадается. Это продолжение распада Советской империи, Российской империи.

Опасность состоит в том, что у неё ядерное оружие, химическое оружие. У неё много того, что может попасть в руки очень плохим дядькам, и потом у нас будут ещё большие проблемы, чем сегодня. Поэтому все хотят, чтобы распад России продолжался, но был контроль. Те же самые страхи, которые мы имели перед развалом СССР. США и Запад, мы не хотели, чтобы СССР распадался из-за того, что боялись про ядерное оружие.

Поэтому был Будапештский договор и так далее и так далее. И конечно же, сегодня это те же самые страхи, и никто не хочет, Китай, например, не хочет, чтобы в России была смута. Никто из нормальных стран не хочет, чтобы у их соседей была смута или война.

Но при этом мы понимаем, что Россия развалится. Выхода тут нет. И последний гвоздь, кто вобьет в гроб этой России – это будет Украина. Это и есть Украина, и она сегодня приканчивает Россию и делает это для всех для нас, для всего мира. Я думаю, что это уже, даже если у тебя мозги, как у белки, по размеру, то ты уже это понимаешь», – сказал экс-натовец.