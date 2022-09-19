«Жить на одной планете с Россией мы не можем» – экс-представитель НАТО
Коллективный Запад и, в первую очередь, США пытаются руками и кровью Украины забить последний гвоздь в гроб Российской Федерации.
Об этом на You-Tube канале «Politeka» заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это не секрет, что всё мы, блогеры, комментаторы, эксперты, в основном, все согласны друг с другом, что империя распадается. Это продолжение распада Советской империи, Российской империи.
Опасность состоит в том, что у неё ядерное оружие, химическое оружие. У неё много того, что может попасть в руки очень плохим дядькам, и потом у нас будут ещё большие проблемы, чем сегодня. Поэтому все хотят, чтобы распад России продолжался, но был контроль. Те же самые страхи, которые мы имели перед развалом СССР. США и Запад, мы не хотели, чтобы СССР распадался из-за того, что боялись про ядерное оружие.
Поэтому был Будапештский договор и так далее и так далее. И конечно же, сегодня это те же самые страхи, и никто не хочет, Китай, например, не хочет, чтобы в России была смута. Никто из нормальных стран не хочет, чтобы у их соседей была смута или война.
Но при этом мы понимаем, что Россия развалится. Выхода тут нет. И последний гвоздь, кто вобьет в гроб этой России – это будет Украина. Это и есть Украина, и она сегодня приканчивает Россию и делает это для всех для нас, для всего мира. Я думаю, что это уже, даже если у тебя мозги, как у белки, по размеру, то ты уже это понимаешь», – сказал экс-натовец.
Он также раскритиковал задержки и малые объемы поставок западного оружия. По его мнению, это предательство и паразитирование на крови Украины.
«Более консервативная часть Америки, как и я, считают, что это предательство Украины. Что мы предаем Украину. Что мы за счёт её крови, и это сказал генсек НАТО: мы-то платим доллары, а Украина платит кровью. Что за счет украинской крови мы хотим выехать и разбить Россию в той форме, в которой она сегодня находится.
Потому что всё понимают, что с этой террористической страной, даже не говоря о «коллективном Путине», что даже если «коллективного Путина» не будет, то всё равно с этой террористической страной мы жить на одной планете не можем. Уже всё, эта линия перешла, красная линия перешла», –подчеркнул Табах.
Спасибо!
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