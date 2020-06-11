Жить на свои! – Карасёв придумал украинскую национальную идею

11.06.2020, Киев, Игорь Петров

Нельзя бесконечно брать кредиты у МВФ, поскольку это загоняет страну в долговой тупик. Отказ от кредитов должен стать приоритетом политики страны и общенациональной задачей.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О МВФ мы говорим 20 лет. Бывают ситуации, когда нужна помощь МВФ. Британия в 70-е годы брала кредит МВФ. Через 3 года отдали – потому что ты попадаешь в бесконечный долговой тупик.

Поэтому надо не радоваться очередному траншу, а надо сделать все, чтобы мы начинали выплачивать долги. Должна быть национальная экономическая идея страны.

Выплата долгов частным кредиторам и МВФ и в перспективе отказ от такой модели сотрудничества с МВФ должна стать общенациональной задачей», – призвал Карасев.

Напомним, по словам эксперта Руслана Бортника, со следующего года Украина будет отдавать на покрытие долга перед МВФ до 60% своих доходов.