11.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Жить на свои! – Карасёв придумал украинскую национальную идею


Нельзя бесконечно брать кредиты у МВФ, поскольку это загоняет страну в долговой тупик. Отказ от кредитов должен стать приоритетом политики страны и общенациональной задачей.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«О МВФ мы говорим 20 лет. Бывают ситуации, когда нужна помощь МВФ. Британия в 70-е годы брала кредит МВФ. Через 3 года отдали – потому что ты попадаешь в бесконечный долговой тупик.

Поэтому надо не радоваться очередному траншу, а надо сделать все, чтобы мы начинали выплачивать долги. Должна быть национальная экономическая идея страны.

Выплата долгов частным кредиторам и МВФ и в перспективе отказ от такой модели сотрудничества с МВФ должна стать общенациональной задачей», – призвал Карасев.

Напомним, по словам эксперта Руслана Бортника, со следующего года Украина будет отдавать на покрытие долга перед МВФ до 60% своих доходов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть