Жить станет лучше и веселее: на Украине решили, что преступникам нечего делать в тюрьмах

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Украинцам стоит приготовиться к валу преступности в дополнение к уже существующему. Сделать такой неутешительный прогноз позволяет свежая инициатива властей, одобренная лично президентом Владимиром Зеленским.

Речь идет о внедрении на Украине института так называемой «пробации», то есть ограничении прав и свобод осужденного «с применением надзорных и социально-воспитательных мер» по месту его жительства. Иными словами посполитым приказано жить по-модному, по-европейски.

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Сказано – сделано. Минюст инициировал, депутаты в Раде приняли Закон №9185 »О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения», а президент его подмахнул.

Власти не скрывают, что делается это с единственной целью – как-то разгрузить от сидельцев имеющиеся в стране тюрьмы и снизить расходы бюджета на их содержание. Еще одна публично озвученная «наверху» цель нового закона – оптимизировать работу СИЗО во время военного положения, в том числе освободив их для военнопленных.

Во время войны, считают украинские депутаты, «ограничение свободы и арест как виды наказаний теряют свое уголовно-правовое и социальное назначение и требуют значительной финансовой затратности». А Зеленский, подписав такой закон, полностью с этим мнением соглашается.

Сделать это предлагается за счет декриминализации целого ряда уголовных статей – от умышленного нанесения телесных повреждений, до бытового насилия; от заражения вирусом иммунодефицита человека до эксплуатации детей и принуждения к вступлению в половую связь; от публичных призывов к совершению терактов до посева и выращивания снотворного мака и конопли. Всего в этом перечне 29 преступлений.

Как уточняют в Минюсте Незалежной, осужденный при пробационном надзоре не будет отбывать наказание за решеткой, а продолжит жить среди законопослушных граждан по месту жительства, просто будет обязан отмечаться по месту регистрации, уведомлять органы МВД об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины.

Чиновные инициаторы такой новации на голубом глазу уверяют, что все это сделано, как любили говорить во времена Леонида Ильича, «по просьбам трудящихся». То есть, перефразируя слова известного литературного персонажа, не корысти ради, а токмо волей проголосовавших за Зеленского избирателей.

Хотя нетрудно представить себе реакцию среднестатистического украинского избирателя при известии, что рядом с ним будут жить рецидивные дебоширы, насильники, эксплуататоры детей и коноплеводы. Наверное, не один украинец, прочитав эту новость, вздрогнул.

Впрочем, страну, дети которой играют не в старые-добрые «казаки-разбойники», а в (насильственную) мобилизацию, беря в качестве ролевой модели для подражания уличные сафари на военнообязанных, будет трудно удивить соседом-насильником или продавцом маковой соломки. К чему приведет подобное расширение границ нормальности, тоже несложно представить.

Тем не менее, власти и эксперты у них на прикорме излучают неподдельный оптимизм.

«Внедрение наказания в виде пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления лица без изоляции от общества. Также оно позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшения количества осужденных», — уверяет замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По замыслу «гуманистов» с Печерских холмов наказание будет выполняться без изоляции от общества. Пробационный надзор будут назначен на срок от 1 до 5 лет, а если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации — его могут отправить за решетку на срок до трех лет, ужесточив, таким образом, наказание. И вся эта благодать вступит в силу уже через полгода.

На бумаге звучит красиво, если оставить за скобками тот факт, что шанс не сидеть за решеткой появится теперь у преступников по более чем 140 статьям УК. Хоть бери и весь УК целиком отменяй за ненадобностью.

Уже предчувствуя скорое наступление украинской версии «холодного лета 1953-го», некоторые украинские политики и общественники с утроенной ретивостью предлагают легализовать в стране оборот короткостволов. Ну а чего? Игорку легализовали, «медицинскую марихуану» тоже, почему бы теперь легальный рынок оружия не запустить. Посполитым радость, а казне пополнение.

Если это произойдет, страна окончательно превратится в дикий Запад, вернее, с поправкой на географию, дикий восток, где любые самые ничтожные бытовые споры будут решать, хватаясь за ствол, как когда-то американские ковбои хватались за «великий уравнитель» – револьвер мистера Кольта.

Оптимисты успокаивают: мол, не надо сгущать краски, все поголовно стволами не обзаведутся, да и не все преступники будут сидеть «на дому». Как-то, мол, все обязательно устаканится, и все привыкнут. Вот в том, что привыкнут, сомнений почему-то нет. Человек это вообще такое существо, которое со временем привыкает ко всему.

Только жить в такой стране «Лимонадного Джо» или в дешевом косплее гангстерского Чикаго почему-то не очень хочется. Тоска по элементарной безопасности заедает. Это, конечно, по нынешним временам атавизм и предельная наивность, но, черт побери, хочется, чтобы в стране рулил закон, а не право сильного.