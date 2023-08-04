Житель Армянска хранил в гараже больше тонны взрывчатки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как сообщили в ФСБ, 56-летний горожанин покупал артиллерийские снаряды калибра 152 мм и разбирал их в своем гараже.

Всего удалось незаконно приобрести не менее 186 боеприпасов. Взрывчатки в них было в эквиваленте 1,25 тонн тротила.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Незаконные приобретение и хранение подсудимым метательных взрывных веществ, имеющих в совокупной массе тротиловый эквивалент 1,25 т, могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва, а также при случайной детонации в границах населенного пункта из-за нарушений техники безопасности», – отметили в ведомстве.

Мужчину признали виновным, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а взрывчатку передали в Минобороны РФ для использования по назначению.