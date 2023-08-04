Житель Армянска хранил в гараже больше тонны взрывчатки

Анатолий Лапин.  
04.08.2023 13:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия


Как сообщили в ФСБ, 56-летний горожанин покупал артиллерийские снаряды калибра 152 мм и разбирал их в своем гараже.

Всего удалось незаконно приобрести не менее 186 боеприпасов. Взрывчатки в них было в эквиваленте 1,25 тонн тротила.

Как сообщили в ФСБ, 56-летний горожанин покупал артиллерийские снаряды калибра 152 мм и разбирал...

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«Незаконные приобретение и хранение подсудимым метательных взрывных веществ, имеющих в совокупной массе тротиловый эквивалент 1,25 т, могли привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва, а также при случайной детонации в границах населенного пункта из-за нарушений техники безопасности», – отметили в ведомстве.

Мужчину признали виновным, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а взрывчатку передали в Минобороны РФ для использования по назначению.

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