Житель Черниговщины “настучал” на российские каналы в ресторане

02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В городе Новгород-Северский Черниговской области прекращено вещание в ресторане семи российских телеканалов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Сообщается, что 24 марта к черниговскому представителю регулятора поступила жалоба от жителя области о том, что в ресторане «Квадрат» ретранслируются ограниченные для показа в соответствии с решениями Нацсовета российские телеканалы «Russia Today TV», «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «ТНТ», «Россия-24», «НТВ-МИР», «СОЮЗ».

«Совместными усилиями представителя Нацсовета в Черниговской области и областного управления СБУ в ресторане «Квадрат» прекращено вещание семи иностранных телеканалов, которые запрещены к распространению на территории Украины», – сказано в сообщении.

По результатам сотрудничества с Управлением СБУ в Черниговской области и профилактической беседы его работников с руководством этого общественного заведения показ телеканалов прекращен.