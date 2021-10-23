Житель Донбасса рассказал о жизни в городе, занятом украинской армией

23.10.2021 18:02 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киеву не удалось создать «витрину» из городов Донбасса, занятых украинской армией в ходе боевых действий в 2014 году. Местные жители отнюдь не рады соседству с «освободителями», которое они вынуждены испытывать уже восьмой год.

Об этом в своём YouTube-канале рассказал украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он зачитал текст подписчика с оккупированной Киевом части Донбасса, при этом человек не захотел общаться лицом к лицу на камеру или по Skype.

«Я хочу поделиться с тобой тем, что я увидел в своём родном городе Авдеевка, который, кстати, подконтрольный Украине. Самое первое, что меня удивило, это то, где разместились «воины света» (псы войны), а именно в детских садах в центре города. Меня лично это привело в ступор.

Как они воюют, это отдельная тема для разговора, но все жители знают на 100%, как только уезжает ОБСЕ, организация, которой впору цеплять логотип с тремя обезьянками, приезжают «СМИ» Украины, и всё – начинаются обстрелы. Причём за 7 лет все знают, откуда стреляют, считают по секундам, сколько летит и куда падает. Весь город – это уже состоявшиеся эксперты в тяжёлом вооружении.

И вот как живут эти люди 8-й год в Украине, это конечно ужас. Из работающих предприятий остался только коксохимический завод, на котором ужесточили систему безопасности до степени рабского труда, даже молоко за вредность, которое выдавали бесплатно, отменили. Люди трудятся как рабы, за 10-12 тысяч их ещё и штрафуют за надуманные провинности и лишают премий.

В городе под крышей мусоров открылась масса наливаек, где разливают палёную водку за 20 гривен за бутылку. Народ тупо спивается, пьют все, потому что трезвыми глазами смотреть на это невыносимо. Наливайки на каждом шагу. Город напичкан до отказа дешёвой наркотой, она убивает быстро, причём люди в основном до 30 лет», – процитировал Сенченко жителя Донбасса.

Дальше он привел факты коррупции и упадка городского хозяйства.

«ЖКХ вроде как и что-то делает, но это на первый взгляд. Когда начинаешь углубляться, то становится ясно, какой это Клондайк для военной администрации города. А собак, которых наплодили здесь вояки за 7 лет, никто почему-то не увозит в приют, и они по городу бегают стаями, их сотни. По вечерам по городу ходить страшно, стоит лай, они бегают за машинами. Трамваев в городе больше не будет, за время войны разворовали трампарк, украли под 5 км или более медной проволоки. И кто, где? Тишина», – продолжал зачитывать политолог.

При этом, по словам автора строк, самое страшное в этой истории то, что люди уже к такому привыкли.

«Те, кто живёт там с начала войны, они уже не замечают этого. Вот это страшно», – резюмировал в письме подписчик.

Далее Семченко прокомментировал прочитанное.

«Это Авдеевка, там любил бывать Порошенко, там уже был Зеленский, они общались с населением. Про Порошенко говорили, что он общался со специально обученным населением – то ли проинструктированное местное население, там, чиновники, зависимые люди, то ли с собой даже привозил. По Зеленскому таких баек не ходит, но Владимир Александрович, это Авдеевка, территория подконтрольная Киеву. Это та территория, которая, как вы говорите, должна стать «выставкой», она должна агитировать людей с неподконтрольных территорий вернуться под суверенитет Киева. Они должны увидеть, что здесь намного лучше, и жить под Киевом – просто счастье. Вы слышали, какое это счастье. …Не знаю, есть ли смысл обращаться к Зеленскому с этими вопросами, мне кажется, что нет», – сказал Александр Семченко.