Житель Донецка костылём уничтожил украинский дрон

24.11.2021  22:15 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Рано утром 24 ноября украинские подразделения совершили попытку устроить теракт на окраине Донецка.

Об этом сообщили в эфире телеканала «Оплот», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано утром 24 ноября украинские подразделения совершили попытку устроить теракт на окраине Донецка. Об...

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Так, вооружённые силы Украины направили к Донецку беспилотник, снаряженный тремя самодельными бомбами. Силами радиолокационной борьбы Народной милиции ДНР дрон был подавлен – БПЛА приземлился в Донецком посёлке шахты им. Абакумова близ местной школы. Но одно взрывное устройство всё-таки сдетонировало – к счастью, обошлось без жертв.

После того, как дрон приземлился, его заметил местный житель. Поскольку БПЛА пытался подняться, мужчина отбил костылями работающие лопасти и вызвал специалистов, которые обезвредили оставшиеся бомбы.

«Увидел, что у него восемь лопастей, две из них не работало. Я их все костылём и поломал», – сказал дончанин.

Дети, живущие в этом районе, рассказали, что украинские теракты уже стали для них привычными.

«Стреляют довольно часто. Привыкли», – отметили школьники.

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