Житель Донецка тяжело ранен под обстрелом со стороны ВСУ
В прифронтовом районе Донецка в результате обстрела со стороны позиций ВСУ тяжёлое ранение получил мирный житель.
Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации ведомства, пострадавший получил пулевое ранение левого бедра. В тяжелом состоянии дончанина доставили в центральную городскую больницу №14 г. Донецка.
«Диагноз: сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости, комбинированный шок», – уточнили представители ДНР.
Подробности инцидента уточняются.
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