Житель Донецка тяжело ранен под обстрелом со стороны ВСУ

30.11.2021  17:02 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

В прифронтовом районе Донецка в результате обстрела со стороны позиций ВСУ тяжёлое ранение получил мирный житель.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В прифронтовом районе Донецка в результате обстрела со стороны позиций ВСУ тяжёлое ранение получил...

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По информации ведомства, пострадавший получил пулевое ранение левого бедра. В тяжелом состоянии дончанина доставили в центральную городскую больницу №14 г. Донецка.

«Диагноз: сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости, комбинированный шок», – уточнили представители ДНР.

Подробности инцидента уточняются.

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