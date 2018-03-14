14.03.2018, Львов, Де Ан

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Житель Галичины устроил дебош со стрельбой

Житель Червонограда осужден судом Львовской области к 3 годам лишения свободы за причинение телесных повреждений и угроз на почве ревности приятелю своей бывшей супруги.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Реестре судебных решений Украины.

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Конфликт начался с того, что галичанин встретил свою бывшую жену и её спутника возле дома последней.

Приревновав экс-супругу, он начал нецензурно выражаться в адрес мужчины, после чего ножом нанес ему удар в плечо.

Раненому мужчине пришел на помощь проходящий мимо гражданин. Они сбили с ног нападавшего и отняли у него нож.

Вырвавшись, злоумышленник побежал к своей машине, припаркованной неподалеку. Затем, подъехав на автомобиле к месту преступления, он произвел выстрел из пистолета в сторону граждан, оказавших ему отпор.

Впрочем, осознав, что более ничего он сделать не мог, дебошир скрылся с места преступления.

В течении последующих четырех дней, нападавший отправлял, на мобильный номер потерпевшего СМС-сообщения с угрозами убийства и уничтожения имущества.

Принимая решение, суд учел чистосердечное раскаяние злоумышленника, но в связи с тем, что СМС-сообщения с угрозами убийства и уничтожения имущества потерпевший воспринимал как реальные угрозы, служители Фемиды вынесли суровый приговор.