Житель Германии рассказал, как делают постановочные «митинги в поддержку Украины»

Украинских беженцев в Германии заставляют выходить на митинги под угрозой расправы с оставшимися на Украине родственниками.

Об этом в эфире «Крым24» сообщил гражданин Германии Норман Йёрг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии вы нормальных людей не увидите, – отметил он. – Тех, кто приезжает, их заставляют выходить на улицу, чтобы стоять с плакатами. Они говорят: «мы не пойдём, нас тут приняли как пострадавших». Раз не пойдёте, хорошо, мы знаем, где ваши родственники остались на Украине все. И что им остаётся делать?».

Йёрг рассказал, что на Западе идет зомбирование населения с одной лишь целью – чтобы народ не восстал от счетов за газ и электричество.

«Там то, что творится по телевидению, в СМИ – это даже не описать. Там тяжело объяснить, до того зомбировано, – подчеркнул Йёрг. – Сейчас счета за газ людям пришли, и они по-другому заговорили: платить 85 евро в месяц за газ или 400 – это большая разница. Не будем говорить, сколько за электроэнергию, ещё ничего не пришло, сделали отсрочку и дотации до марта. Но оно придет потом. Они сейчас эту дотацию направили, чтобы за газ и электроэнергию не в один момент пришло, иначе народ бы сразу же восстал».

Помимо образа России, как страны агрессора, среди обывателей до сих пор бытует типажная картинка: водка, балалайка и медведь.

«Они считают, что Россия – это шапки-ушанки, белый медведь или бурый, и бутылка водки. И это очень у многих в голове. Я им говорю: что вам в школе преподавали? Там намного больше всего, поедьте и посмотрите. Но те немцы, которые побывали в России, у них совсем другое мнение», – подчеркнул Йёрг.

Несмотря на то, что выступающий эмигрировал в Германию из Казахстана в 90-х годах, он считает себя русским, хоть российский паспорт и не получал.

«Как бы там Запад не сопротивлялся, чтобы они не предпринимали, все равно победа будет за Российской Федерацией, это, безусловно, это неизбежно. Другого не может быть», – заключил Йёрг.