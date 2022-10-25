Житель Харькова: «Зе-ставленники превращают нас в маленькую Сирию»

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Новости Украины

Киевский режим не простил харьковчанам их позицию в 2013-2014 гг. – и в отместку превращает их город в сакральную жертву – «локацию прихода Русского мира».

Об этом в эфире канала российского видеоблогера Дмитрия Пучкова заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он процитировал харьковчанина, который прислал свои впечатления о происходящем в родном городе. При этом автор строк признался, что его сначала удивило, что уже с первых дней СВО киевский режим присудил Харькову звание города-героя.

«Со временем всё встало на свои места. Мой город решили принести в жертву, а звание героя должно подбодрить «захистныкив» и гражданское население. Это похоже на присвоение Гитлером окружённому Паулюсу звание фельдмаршала. Такой себе аванс», – сказал он.

Также политолог процитировал несколько причин «принести Харьков в жертву».

«Первая, традиционно, у Харькова столичные амбиции. Для Киева нанесение максимального ущерба городу выгодно, так как они прекрасно понимают, что так они попьют крови из возможно будущей столицы региона. Второе, «схидняков», восточников, на Украине за людей не считают, мы унтерменши, ещё и потенциальные перебежчики. Подавленный бунт и обилие русских флагов 2013-2014 гг. года никто не забыл. Третье, есть необходимость создания кровавой картинки для западного обывателя, для дискредитации России. Логично? Логично», – отметил он.

«Теперь, как это происходит, как приносят город в жертву: «Как бы это ни было смешно, но все крики укропов про самообстрелы Донбасса для нас являются реальностью. Это было явно видно в первый месяц войны, когда армия РФ подошла вплотную к городу, тогда с южного пригорода постоянно работала ствольная и реактивная артиллерия. Вот только радиус её действия не позволяли добить до врага, под удар попадали, районы, центр, «но основная масса горожан в разговорах не признают и говорят, что свои по городу бить не будут, ну или оправдывали обстрелы борьбой с диверсантами, коих видели под каждым углом. Сейчас «разбойные силы» действуют скрытно, обстрел проходит под шумок», – зачитал Уралов.

Примечательно, что о блэкаутах и срыве отопительного сезона киевские ставленники начали говорить задолго до октябрьских «калибровок».

«Ещё интересный момент – в конце лета власти начали качать тему подготовки к отопительному сезону и тут же плакали, что орки, так называют всех русских, будут уничтожать нашу инфраструктуру, чтобы оставить город без тепла. Вся эта кровавая вакханалия сопровождается подбадривающими плакатами по городу, с харьковчанами заигрывают, называют «неймовирными» и «железобетонными», мол, мы такие классные – всё это терпим. Терпите дальше. Это подхватывается креаклами, и тут же делаются футболочки, кружечки и прочий мерч, на котором можно заработать. В общем, у меня сложилось устойчивое впечатление, что из моего любимого города делают маленькую Сирию, такую себе локацию «результатов прихода Русского мира», как они говорят, куда можно привести европейских партнёров, поплакаться, поснимать и уехать. Такая сейчас обстановка в Харькове», – процитировал харьковчанина Уралов.