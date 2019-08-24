24.08.2019, Киев, Владимир Гладков
Житель Киева рухнул на колени перед боевиками АТО
В ходе альтернативного провластным мероприятиям марша в Киеве «ветеранов АТО» в честь Дня независимости Украины человек в исступлении бросился на колени перед проходящими боевиками.
Тележурналист Максим Равреба язвительно прокомментировал увиденное, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«День независимости от наркозависимости. Как же без колен, с которых мы поднялись на майдане?» – иронично отметил Равреба.
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