Житель Краснодара хотел вступить в ВСУ, но может «присесть» на всю жизнь
22-летнему жителю Краснодара грозит пожизненное лишение свободы за госизмену.
Как сообщили в ФСБ, он попытался незаконно пересечь российскую границу, чтобы примкнуть к ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Задержали подозреваемого пограничники в Крыму:
«Мужчина прибыл в г. Армянск, откуда предпринял попытку выдвинуться на территорию Украины через административную границу Республики Крым и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым».
На кадрах, обнародованных ФСБ, задержанный заявляет, что симпатизировал «оппозиционным движениям» и планировал вместе с ВСУ «освобождать» землю:
«Я собирался дойти до Херсона, где ВСУ, и сдаться им в плен, чтобы заниматься освобождением украинских земель».
Также в его телефоне обнаружили переписку в мессенджере, где он рассказывает о том, как поступил бы в случае мобилизации в ВС РФ:
«Я дождусь момента, чтобы они меня взяли и сказали: «Иди воевать». Чтобы потом на фронте взять и повернуть их же оружие против них».
Спасибо!
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