Житель Краснодара хотел вступить в ВСУ, но может «присесть» на всю жизнь

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22-летнему жителю Краснодара грозит пожизненное лишение свободы за госизмену.

Как сообщили в ФСБ, он попытался незаконно пересечь российскую границу, чтобы примкнуть к ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержали подозреваемого пограничники в Крыму:

«Мужчина прибыл в г. Армянск, откуда предпринял попытку выдвинуться на территорию Украины через административную границу Республики Крым и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым».

На кадрах, обнародованных ФСБ, задержанный заявляет, что симпатизировал «оппозиционным движениям» и планировал вместе с ВСУ «освобождать» землю:

«Я собирался дойти до Херсона, где ВСУ, и сдаться им в плен, чтобы заниматься освобождением украинских земель».

Также в его телефоне обнаружили переписку в мессенджере, где он рассказывает о том, как поступил бы в случае мобилизации в ВС РФ:

«Я дождусь момента, чтобы они меня взяли и сказали: «Иди воевать». Чтобы потом на фронте взять и повернуть их же оружие против них».