Житель Крыма нарушил запрет на фейерверки. Оштрафуют, а пора бы и на фронт

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В Крыму составили первый административный протокол за запуск фейерверков, не дожидаясь новогодней ночи. Обвиняемому грозит до 30 тысяч рублей штрафа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации МВД, вечером патруль обратил внимание на группу молодых людей, один из которых, несмотря на запрет, запустил фейерверк. Поскольку это пиротехническое изделие входит в перечень запрещенных к использованию в Крыму с сентября, на 29-летнего жителя Евпатории составили протокол, который передали в суд для рассмотрения.

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Беспилотные летательные аппараты и пиротехника пропали под запрет указом главы Крыма 9 сентября. Нет ограничений на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Исключение сделано только для встречи Нового года – 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года.