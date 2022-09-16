Житель Крыма заплатит штраф за публичное оскорбление участника СВО

16.09.2022  12:02 (Мск), Ленино
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Штраф в 30 тысяч рублей заплатит житель крымского села за публичные оскорбления военнослужащего. Решением суда он привлечен к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ленинским районным судом Республики Крым рассмотрен материал в отношении гражданина Российской Федерации, который 4 сентября текущего года, находясь в продуктовом магазине, расположенном в селе Ленинское, публично высказал в адрес военнослужащего, что он на Украине убивает детей и женщин, – сообщили в пресс-службе суда. – Данные высказывания были направлены на дискредитацию ВС РФ».

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Штраф в 30 тысяч рублей заплатит житель крымского села за публичные оскорбления военнослужащего. Решением...

На судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. За повторное правонарушение подобного характера предусмотрена уголовная ответственность.


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