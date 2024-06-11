Житель Москвы отправился под арест за демонстрацию символики укронациков

Михаил Рябов.  
11.06.2024 14:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 122
 
Дзен, Криминал, Москва, Россия


Десять суток административного ареста получил житель Москвы Андрей Евсеев за демонстрацию символики украинской организации, запрещенной в РФ. Соответствующее решение вынесено Нагатинским районным судом столицы.

 «Гражданин, на котором была одета спортивная футболка с изображением символа украинской организации, демонстрировал символику, являющуюся экстремистской на основании решения Верховного Суда РФ», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Десять суток административного ареста получил житель Москвы Андрей Евсеев за демонстрацию символики украинской организации,...

Символика какой именно организации была не футболке, в суде не уточнили.


Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Севастополе прохожий избил мужчину за символику террористического формирования «Азов». Впоследствии любитель украинских нацистов не успокоился и получил два года тюрьмы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть