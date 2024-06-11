Житель Москвы отправился под арест за демонстрацию символики укронациков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Десять суток административного ареста получил житель Москвы Андрей Евсеев за демонстрацию символики украинской организации, запрещенной в РФ. Соответствующее решение вынесено Нагатинским районным судом столицы.

«Гражданин, на котором была одета спортивная футболка с изображением символа украинской организации, демонстрировал символику, являющуюся экстремистской на основании решения Верховного Суда РФ», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Символика какой именно организации была не футболке, в суде не уточнили.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Севастополе прохожий избил мужчину за символику террористического формирования «Азов». Впоследствии любитель украинских нацистов не успокоился и получил два года тюрьмы.