Житель Питера напал на охрану консульства Украины

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Неизвестный напал сегодня с ножом на сотрудника консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает издание «Фонтанка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мужчина пришел в консульство днем. День был не приемный. Когда визитеру сообщил об этом охранник, тот набросился на него и ударил ножом. При этом он не произнес ни слова. Нападавший оставался в холле консульства до приезда полиции.

Ранение охранника врачи оценивают как легкое, хотя очевидцы сообщают, что у дипмиссии стояло два реанимобиля.

Нападавшему 34 года, он родился в Петербурге и проживает на Васильевском острове с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, родившемся на Украине.