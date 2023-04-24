Житель Севастополя приговорён за участие в украинском нацбате

Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в участии в деятельности незаконного украинского вооруженного формирования.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в ФСБ.

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«Установлено, что крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана». Подозреваемый занимался обеспечением деятельности указанного формирования.

При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.

В отношении него следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

Киевский районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год».