Житель Севастополя с сыном избили бандеровцев на Майдане

15.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Сторонники бандеровской идеологии понимают только силу, после применения которой соглашаются на мирные переговоры.

Об этом в своем блоге пишет киевский историк и публицист Александр Каревин, в подтверждение своих слов рассказавший случай, очевидцем которого он был в центре Киева.

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«Где-то в году 1992 или 1993-м мне довелось наблюдать на киевском Майдане Незалежности интересное происшествие. К группе постоянно тусовавшихся там свидомых подошёл мужик из Севастополя. По виду ему было лет 40 с небольшим. Подошёл он, чтобы просто пообщаться, понять их позицию, подискутировать. Но слушать его не стали. Как только свидомая публика уяснила, что подошедший не разделяет их взглядов, его стали гнать: “Иди отсюда, комуняка!”

– Да я не коммунист! – попытался объяснить мужик. – Я вообще против коммунистов!

– Иди отсюда, власовец! – мгновенно сориентировались свидомые.

Мужику стало обидно (это было видно). Он-то подошёл с самыми добрыми намерениями. Хотел уяснить их точку зрения, объяснить, почему он с ними не согласен, узнать их аргументы и изложить свои. А его послали, даже не выслушав.

Отойдя метра на три, он развернулся и крикнул: «Ну что, бандеровцы, развалили державу?»

Дальше всё происходило быстро. Двое свидомых кинулись на него с кулаками. Однако мужик увернулся от ударов и зарядил по роже одному из нападавших. С ног не сбил, но попал хорошо. А второму заехал по морде молодой парнишка лет 20-ти, видимо, сын того мужика (он стоял чуть в стороне, молчал и никто не предполагал, что они вместе, но когда началась драка, бросился на выручку).

Как только выяснилось, что мужик не один, да ещё и может за себя постоять, к дерущимся кинулись ещё несколько свидомых. Но уже не для того, чтобы драться, а чтобы разнимать. Мужика стали успокаивать. И вот после этого (только после этого!) у них началась полемика. И разговор в дальнейшем протекал вполне мирно.

Это я к тому, что призывы Зе «жить вместе в уважении ради будущего своей страны» – это заурядное пустословие. Чтобы бандеровцы зауважали оппонентов, им нужно для начала продемонстрировать, что оппоненты достойны уважения. Наглядно продемонстрировать! Как тот мужик из Севастополя. Иначе они не понимают», – приходит к выводу Каревин.