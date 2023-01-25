Житель Севастополя задержан за участие в украинском нацбате

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ФСБ по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель города Севастополя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Установлено, что крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана». Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», – говорится в сообщении ФСБ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.