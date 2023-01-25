Житель Севастополя задержан за участие в украинском нацбате

Виктор Орлов.  
25.01.2023 15:38
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Россия, Украина


ФСБ по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель города Севастополя.

ФСБ по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель города Севастополя....

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«Установлено, что крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана». Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», – говорится в сообщении ФСБ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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