Житель Томской области нашпионил в Крыму на 13 лет тюрьмы

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Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Томской области. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В августе 2022 года мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб в одной из стран СНГ. По их заданию, находясь на территории Крымского полуострова, в марте-апреле 2023 года он собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении оборонительных рубежей Крыма, стратегических и научных объектах», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев и штрафом в размере 350 тыс. рублей.