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05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Житель Винницы забросал камнями окна украинской генпрокуратуры

Мужчину, который бросил камни в окна Генеральной прокуратуры Украины, доставили в управление полиции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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“Наряд охраны остановил правонарушителя и вызвал патрульных полицейских и следственно-оперативную группу. После установления всех обстоятельств действиям мужчины будет дана правовая оценка”, – говорится в сообщении.

В столичную полицию поступила информация о том, что неизвестный разбил стекло в административном здании на улице Резницкой. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя обнаружили на месте, а затем доставили в Печерский управления полиции. Им оказался 38-летний житель Винницы.

Сейчас с мужчиной общаются правоохранители и собирают объяснения. После окончания проверки его действиям будет дана правовая квалификация.

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