Житель Запорожья угрожал взорвать Днепрогэс

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Запорожье задержали мужчину за угрозу подрыва Днепрогэса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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4 августа, в 22:50, в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от дежурного Департамента службы чрезвычайных ситуаций о том, что к ним позвонил неизвестный с угрозами взорвать плотину “Днепрогэс”.

На место происшествия выехал наряд патрульных и следственно-оперативная группа отдела полиции. На плотине они обнаружили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее судимого жителя Запорожского района, 1990 года рождения, задержали. Установлено, что звонил нарушитель с мобильного телефона.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.