Жителей ДНР решили добить тарифами на ЖКХ?

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С 1 января тарифы в ДНР на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 20% с перспективой ежегодного повышения до уровня других регионов РФ в течение 10 лет.

Об этом сообщили в республиканской службе по тарифам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая достаточно большой разрыв в размерах тарифов, действующих в ДНР, по сравнению с другими регионами РФ принято решение о постепенном (плавном) выравнивании тарифов до уровня действующих в других регионах РФ. Процесс выравнивания тарифов с другими регионами РФи разбит на 10 лет, начиная с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года. Размер «коммунальной квитанции» в 2023 году среднем возрастет на 20%… В дальнейшем тарифы будут пересматриваться один раз в год в течение 10 лет. Следующие изменения предусматриваются через полтора года – с 1 июля 2024 года», – говорится в сообщении.

Экономист Александр Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору» считает такое решение мягко говоря, странным.

«Было заявлено, что в ДНР решили повышать тарифы на ЖКУ до уровня других регионов, но не спеша, в течение 10 лет. Видимо, кто-то решил, что разница в стоимости коммуналки недопустима – между Донецком и, например, Ростовом или Белгородом – в целых 2,5 раза! Кто-то позавидовал дешевой коммуналке или решил заработать? Зависть к выплатам, которые стали получать военнослужащие Народной милиции ДНР влившись в Армию России, которые 8 лет воевали за 10-15 тыс.? Но это люди, воевавшие за свой дом, и никуда не желающие уезжать, привыкшие к ежедневным обстрелам и гибели родных, близких, своих друзей. Нет проблем – можно подписать контракт, и добро пожаловать в Донецк. Да и тарифы – не единственное отличие региона от российской глубинки. И логичным представляется необходимость уровнять Донбасс с остальной Россией сначала по условиям безопасности, а потом уже и по тарифам. ВСУ уже почти 9 лет создают невыносимые условия для жизни на тех территориях, теперь же, кто-то из чиновников, решил рублём простимулировать отток населения», – сказал эксперт.

Тем не менее, вопрос стоит на повестке и рассматривается адаптация данного решения к донецким реалиям. Экономист обратил внимание на информацию о том, что правительства ДНР и РФ прорабатывают перечень городов ДНР для введения моратория на оплату услуг ЖКХ.

«Сейчас совместно с правительством РФ прорабатывается перечень населенных пунктов региона, на которых возможно введение моратория на начисление и взимание платы за услуги по содержанию домов. Речь идет об обстреливаемых городах и районах — Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и другие», — заявил премьер ДНР Хоценко.

По мнению Дудчака, одно другому не противоречит.

«Можно тарифы поднимать, но в каких-то населенных пунктах вводить мораторий на начисление ЖКУ – в зоне боевых действий не до оплаты коммуналки, всё равно много не заплатят. Разве что железные дончане живут под постоянными обстрелами и привыкают к тому, к чему привыкнуть невозможно», – резюмировал Дудчак.