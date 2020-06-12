Жителей Донецка поздравили с Днём России

12.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил соотечественников с Днём России и заявил, что в РФ и в Донбассе живёт единый народ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем России! В этом году Донецкая Народная Республика впервые отмечает этот праздник в статусе государственного. Шесть лет назад народ Донбасса единогласно проголосовал за путь в Российскую Федерацию, и шаг за шагом приближаемся к своей заветной цели.

Несмотря на то, что наша свобода завоёвана ценой потерь и трудностей, которые выполи на долю каждого жителя Донбасса, мы выстояли. По-другому и быть не могло, мы – русские, по духу и по крови. Наши дети учатся на родном русском языке, мы чтим историю и преклоняемся перед подвигом наших предков.

У нас с Россией общая культура и ценности. Мы всегда были единым народом.

В этот праздничный день желаю каждому жителю Донецкой Народной Республики мира, добра и процветания, а также сил для новых великих свершений во благо нашей Большой Родины – России!

С праздником! С Днем России!» – сказал он.

Члены общественного движения «Донецкая Республика» сегодня вышли на улицы Донецка и других городов ДНР для того, чтобы в рамках акции «Наш выбор – Россия» поздравить людей с Днём России и раздать всем желающим флажки и ленточки в цветах флага РФ.

«Мы хотим подарить людям чувство праздника в этой непростой обстановке. Действительно, мы ощущаем себя частью огромной страны и празднуем этот день вместе со всей Россией», – отметили общественники.