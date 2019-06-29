29.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Оппозиция, Украина
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Жителей Херсона призвали не мириться с бандеровской цензурой

Жители Херсона должны помнить, что даже в условиях бандеровской цензуры, установленной на Украине, у всех желающих есть возможность получать альтернативную информацию благодаря современным технологиям.

Об этом говорится в обращении экс-депутата Верховной Рады от Херсонской области Алексея Журавко, который был вынужден покинуть Украину из-за преследования СБУ как «пособника ЛДНР».

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Журавко призывает земляков подписываться на его Youtube-канал, где публикуется информация, запрещенная ныне на Украине. «Мне нужна ваша помощь распространять правду», – сказал политик.

Журавко подчеркнул, что свободные от цензуры сетевые площадки могут помочь разоблачить вранье политиков, пытающихся при помощи обмана избирателей попасть в новую Верховную Раду и избежать ответственности за содеянные после 2014 года преступления.

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