Жителей Херсона призвали не мириться с бандеровской цензурой

29.06.2019, Москва, Елена Острякова

Жители Херсона должны помнить, что даже в условиях бандеровской цензуры, установленной на Украине, у всех желающих есть возможность получать альтернативную информацию благодаря современным технологиям.

Об этом говорится в обращении экс-депутата Верховной Рады от Херсонской области Алексея Журавко, который был вынужден покинуть Украину из-за преследования СБУ как «пособника ЛДНР».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Журавко призывает земляков подписываться на его Youtube-канал, где публикуется информация, запрещенная ныне на Украине. «Мне нужна ваша помощь распространять правду», – сказал политик.

Журавко подчеркнул, что свободные от цензуры сетевые площадки могут помочь разоблачить вранье политиков, пытающихся при помощи обмана избирателей попасть в новую Верховную Раду и избежать ответственности за содеянные после 2014 года преступления.