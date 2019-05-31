Жителей Херсонской области призвали к вооруженному отпору бандам отморозков

31.05.2019, Херсон, Михаил Рябов

В Херсонской области, граничащей с российским Крымом, действует несколько организованных преступных групп, которые, прикрываясь вывесками «участников АТО» или «патриотов «Правого сектора», терроризируют местное население в качестве рэкетиров, разворовывают бюджетные деньги и осуществляют рейдерские захваты бизнеса.

Такие данные обнародовал экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Александр Журавко, вынужденный покинуть Украину после государственного переворота. Он продолжает публиковать досье на бывших земляков – пособников нацистского режима, которым предстоит предстать перед трибуналом после восстановления законности на территории, пока что контролируемой уголовными марионетками американцев.

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«Есть крысята поменьше, без которых не было бы опоры тем, кто, находясь на вершине власти бандеро-нацистской хунты, грабил миллиардами, а тем, кто их поддерживал снизу – шестеркам, разрешали разбойничать и красть, то, что не отобрали они.

Одной из таких криминальных шестерок есть Цегельник Александр – руководитель Олешковского центра помощи воинам АТО при Цюрупинской райгосадминистрации в Херсонской области.

Его я лично знаю, и ничего хорошего не могу сказать о нем. Это вор, мошенник, алчный и ненасытный хищник, который не остановится ни перед чем, что будет ему мешать грабить и наживаться. Он и маму родную продаст!

Цегельник быстро сообразил, как можно «перетянуть одеяло на себя» и поиметь на обучении бойцов АТО собственную выгоду, выраженную в национальной валюте.

На сегодня государством гарантировано право участникам АТО пройти обучение, переобучение или повышение квалификации за средства госбюджета в профессионально-технических учебных заведениях, автошколах ТСОУ, учебно-курсовых комбинатах и курсах водителей.

Данное право участники боевых действий могут реализовать через управления социальной защиты населения.

Зная о том, что на повышение водительской квалификации каждого воина АТО государство выделяет 5 тысяч гривен, Цегельник оперативно прикинул, что было бы неплохо собрать небольшую группу, скажем, из десятка человек. Договориться с предприятием, предоставляющим подобные услуги о выдаче соответствующих документов. Но положенную в таких случаях водительскую практику не проводить, сэкономив при этом на горючем. А деньги попросту «располовинить», чтобы не было обидно ни предприятию, ни себе.

С этой гениальной идеей он наведался в Цюрупинский ДСАФ, однако тамошний директор в криминале участвовать отказался.

Тогда Цегельник принуждает специалистов Цюрупинского Управления социальной защиты населения нарушать закон, требуя от них заключить договор на организацию обучения именно с Херсонским ТСОУ, а не Цюрупинским.

Но это только один эпизод из уже потенциального уголовного дела по Цегельнику.

Вторым эпизодом криминальной деятельности лже-АТОшника Цегельника являются его махинации при решении земельных вопросов демобилизованных воинов АТО. Для этого он, насмотревшись и начитавшись про известного афериста и мошенника Остапа Ибрагимовича Бендера, описанного еще советскими писателями Ильфом и Петровым в книге «Золотой теленок», создает фирмочку, прямо подобную «Черноморскому отделению Арбатовской конторы ПО ЗАГОТОВКЕ РОГОВ И КОПЫТ».

Являясь координатором центра при райгосадминистрации (РГА), Цегельник зачем-то регистрирует по месту собственной прописки еще и общественную организацию воинов АТО Цюрупинского района. А себя назначает в ней председателем. При этом у него на это никаких оснований нет, т. к. известно, что Александр Цегельник участником АТО не является. Более того, от армии он откосил посредством предоставления в военкомат справки о психическом расстройстве.

Предприимчивый координатор центра Цегельник придумал, как извлечь выгоду из законного права участников боевых действий на получение земельных участков. Своих подопечных он агитирует писать на собственное имя расписки, в которых те разрешают председателю общественной организации представлять их интересы в различных инстанциях. Цегельник же, в свою очередь, требует от чиновников выделения земли именно в одном конкретном районе. Этот массив, с «позволения» атошников, он собирается централизованно засевать, взращивать и продавать собранный с него урожай. Вот только увидят ли вырученные с такого бизнеса средства доверчивые «воины света» карательных войск и батальонов укробандеровских СС-гестапо – большой вопрос.

К третьему эпизоду уголовных «геройств» лже-АТОшника Цегельника можно отнести его профессиональную рейдерско-разбойничью «деятельность». Об этом в соцсетях подробно предоставляет информацию заместитель начальника Департамента патрульной полиции, участник боевых действий в зоне АТО Евгений Жуков.

Размещая свои материалы, как пользователь Facebook, под псевдонимом «Позывной Маршал», он вот что поведал об общественном формировании участников АТО и волонтеров Олешковского района «Кордон».

Жуков открыто обвинил участников общественного формирования и его лидера Александра Цегельника в рейдерстве, рэкете и бандитизме.

«Вот такие вот «артисты» на пяти черных джипах ОПГ (тоже, кстати, «патриоты») катаются по стране в камуфляжной форме разных типов с грозным видом и, например, ближе к теме урожая они могут заехать в гости к любому фермеру или бизнесмену с «интересным» предложением”, – заявил Жуков.

По его словам, участники такого ОО «Кордон» обогащаются «путем запугивания людей, фермеров и предпринимателей», работая «под крышей одноразовых народных депутатов».

«Все эти «дружины» и банды в камуфляжах, под крышей одноразовых народных депутатов, никогда не помогут обычному человеку в беде. Есть только интерес и ничего больше», – отметил Позывной Маршал.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, общественное формирование по охране общественного порядка «Кордон Херсонщины» было зарегистрировано в октябре 2017 года. Его руководителем официально является Александр Цегельник. В акциях «Кордона Херонщины» часто принимают участие пять дорогостоящих внедорожников. На дверцах у этих автомобилей есть надписи «ОПГ «Кордон».

Интересным и наглым является комментарий самого Цегельника, в котором он объясняет основания наличия у формирования автомобилей БМВ Х5. По его словам, это «помощь от фермеров, которых защитили от рейдеров участники ОО «Кордон».

Но вот только получается так, что теми мифическими рейдерами, от которых Цегельник, якобы, должен был защищать фермеров, есть именно он и его банда. И в такой ситуации беспомощные, брошенные государством, в лице полиции и прокуратуры, фермеры, оставленные один на один с бандитами, платят деньги Цегельнику только лишь за то, чтобы он не отобрал полностью или не приостановил полностью деятельность «атакованных» им фермерских хозяйств.

Есть у Цегельника и корефан-правосек, бандеровец-нацист Павел Пилипенко по кличке «Золотой».

Это человек со шлейфом криминального прошлого. Свою «погремуху» Паша получил, как видим из выписки криминального дела, за воровство: в 1992 был осужден за кражу автомобиля, получил 2 года лишения свободы. В 2004 году дважды к Пилипенко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он скрывался от органов предварительного следствия. 06.09.2004 и 06.09.2005 привлекался к административной ответственности, по ст. 198. В 2005-м году снова осужден Суворовским судом Херсона, статья 185 ч.2 УК Украины (тайное похищение чужого имущества (кража).

После «революции Гидности» деятельность банды бандеровцев «Золотого» в Херсонской области сводилась к тому, что захватывались теплицы, поля с выращенным урожаем, пансионаты.

Рейдерские атаки переживает и курортный город Скадовск. Именно в этом городе в разгар туристического сезона на набережной поджигались машины, разбирались стены пансионатов.

Другими словами, очень просто можно сформировать карманную банду, прикрываясь «патриотами из Правого сектора».

Пилипенко также участвовал в уничтожении рукотворных лесов, высаженных на барханах огромной пустыни Олешковских песков. Под прикрытием народного депутата Украины Николая Петровича Паламарчука, в свое время работавшего генералом милиции.



В Олешках (Цюрупинске) дошло до того, что под прикрытием Правого Сектора пытали в подвалах людей.

Этот случай стал известен общественности, и прокуратура была вынуждена отреагировать. Во время судебного заседания Пашка Золотой жег шины возле суда, требуя освобождения «побратима», – описывает Журавко.

Описанный выше разгул банд в Херсонской области, по мнению политика, свидетельствует о «полном разрушении государства Украина». Журавко не верит, что ситуация изменится после избрания президентом Владимира Зеленского.

«Они будут действовать дерзко и безнаказанно. Останавливать их будут лишь в тех случаях, когда они будут нарываться на решительный вооруженный отпор тех, кто не захочет стать их жертвами», – предостерегает экс-депутат.