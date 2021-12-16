Жителей Киева запугивают «обстрелами со стороны России»

Новости Украины

Жителей Киева предупреждают о готовящемся ударе «со стороны России» и анонсируют учения по гражданской обороне. Об этом рассказал киевский блогер Андрей Селезов, вынужденный покинуть родной город после государственного переворота на Украине.

По словам Селезова, в «пабликах» киевского района Сырец, где он ранее проживал, распространяется сообщение вице-мэра Андрея Кищенко, который анонсировал «работу с населением», чтобы избежать паники при «обстрелах или авианалетах» – будут включаться сирены, отрабатываться эвакуация в убежища и станции метро, т.д.

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«Сразу же в ленте началось бурное и эмоциональное обсуждение, при котором бдительные граждане в комментариях тут же выявили несколько «с@паров и агентов Путина». Для этого достаточно было хоть в чем-либо усомниться, либо совсем осторожно заговорить о желаемом мире… Интересно – сколько бы я там не дней, а часов продержался бы со всем своим шлейфом за эти годы? И это то – во что превратилась моя малая родина. Дворы, дома, улицы которые знал и помнил с раннего детства», – отмечает автор.

Впрочем, подавляющее большинство населения украинской столицы не верит в наступление или ракетные удары. Об этом свидетельствует отсутствие ажиотажа и спроса на товары первой необходимости в Киеве, считает политолог Дмитрий Джангиров:

«Когда говорят про какие-то планы взятия Киева – бессмысленно взятие мегаполисов. Они являются политическими, административными центрами, но не стратегическими… Если столица нужна, то можно обрезать ее от обеспечения и ждать переговоров… Я к тому, что это какие-то просто масштабные пугалки. Более того, заметьте, не пугаются их. Да, действительно, в опросах увеличивается количество тех, кто опасается, но декларированное опасение и какое-то реальное. Вот, простой вопрос – возросло ли за последние месяц-полтора, условно, с 1-го ноября, (спрос на) крупу, спички, что там еще покупается? Возросли ли закупки? Если нет, то, наверное, никто сильно и не ожидает», – сказал эксперт в беседе на канале киевского музыканта Тарика Незалежко.

Джангиров также считает, что военная риторика раскручивается командой мэра Киева Виталия Кличко для того, чтобы напомнить о себе как об общенациональном лидере – ведь боксер-градоначальник рассматривается как перспективный кандидат в президенты на смену Владимиру Зеленскому.

«Он все время пытается себя позиционировать как общенациональный лидер, имеющий собственную повестку, ведь о нем же все время забывают как об общенациональном лидере. А он все время пытается напомнить… Сейчас он решил взять военную повестку, потому что ни одна другая повестка, собственно говоря, трудно своим креативом перебить дурь «слуг народа». Ты собрал мудрецов и придумал что-нибудь, а они такую херь запилили. И теперь Кличко готовится к обороне, чистит свой немецкий паспорт, наверное, всякие справочки проверяет… Шутки-шутками, но поддержание людей в напряжении у нас становится одним из механизмов социального управления», – заявил Джангиров.