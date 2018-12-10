10.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Общество, Политика, Украина
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Жителей ЛДНР без их ведома используют для фальсификации украинских выборов

Постановление ЦИК Украины о разрешении жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса принимать участие в избирательном процессе позволит режиму Порошенко использовать их голоса для фальсификаций.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тихо, спокойно, без шума и пыли ЦИК приняла постановление, которым позволила жителям неподконтрольных Киеву территорий ЛДНР принимать участие в избирательном процессе. Это говорит о том, что этот ресурс порядка двух миллионов человек, кроме временно перемещённых граждан, тоже будет использоваться в период этой избирательной кампании. Процедура элементарная: человеку достаточно с января до окончания избирательного процесса зарегистрироваться в одном из избирательных участков, оставить ксерокопию паспорта и заявление о желании участвовать в выборах», – рассказал экс-нардеп.

«Я могу предположить, что эти миллионы людей будут разбросаны по всем избирательным участками, для того, чтобы не было явно, по 10-20 человек, и они будут включены в этот избирательный процесс. Люди даже представления иметь не будут, что они участвуют в этих выборах. То есть, возможности фальсифицировать выборы у него (Порошенко – ред.) огромные», – добавил Килинкаров.

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