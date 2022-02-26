Жителей Мариуполя приглашают на работу в приемную Пушилина

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Движение «Донецкая республика» начало набор кадров через Интернет желающих работать во благо ДНР среди жителей Мариуполя после освобождения его от украинских нацистов из «Азова».

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из лидеров движения Алексей Муратов.

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На работу требуются: руководители местных отделений, пресс-служб, общественной приемной председателя движения, главы ДНР Дениса Пушилина, а также руководство орготдела и отдела структурного развития.

Желающим трудоустроиться с вакансиями можно ознакомиться здесь.