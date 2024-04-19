«Жителей Молдовы крайне беспокоят действия Минобороны» – депутат парламента

Алексей Логофет.  
19.04.2024 22:21
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Граждане Молдовы обеспокоены действиями министерства обороны, которое бряцает оружием, вызывает резервистов на учения и проводит инвентаризацию автотранспорта предприятий, который будет реквизирован на нужды армии.

Об этом заявил депутат парламента РМ, представитель партии «Возрождение» Василий Боля (на фото) в ходе интернет-стрима блоггера Габриэля Кэлина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане Молдовы обеспокоены действиями министерства обороны, которое бряцает оружием, вызывает резервистов на учения и...

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«Национальная армия Молдовы намерена провести учения с участием резервистов в мае, июне и сентябре этого года. Кроме того, Министерство обороны недавно проводило инвентаризацию автотранспорта предприятий, который в случае мобилизации должен быть передан на нужды армии. Многих граждан беспокоит всё это», – отметил депутат.

По словам Василия Боли, власти неспособны предоставить резервистам нормальные условия проживания.

«Руководство минобороны знает, что происходит в казармах сегодня? Есть ли там горячая вода и канализация? Обеспечены ли люди нормальной едой и одеждой? Вы же все деньги тратите на радары», – отметил политик.

Ранее, 5 апреля, министерство обороны Молдовы сообщило о подписании контракта на приобретение нового радара, «который улучшит мониторинг воздушного пространства Молдовы». В сообщении военного ведомства также говорится, что «покупка осуществляется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы EPF». Однако при этом стоимость покупки не раскрывается.

В феврале радар, приобретённый Молдовой у Франции, не смог обнаружить беспилотник «Шахед», обломки которого были найдены вблизи молдавско-украинской границы.

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