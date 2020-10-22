Жителей осаждённого Севастополя в России прировняли к блокадникам Ленинграда

22.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский парламент принял в первом чтении законопроект о предоставлении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны, со всеми соответствующими льготами и гарантиями.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Госдумы РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Дмитрий Белик заявил, что речь идет о людях, «которые перенесли жесточайшую осаду города-героя в 1941-1942 годах».

«Ещё хочу подчеркнуть, что во время 2014 года позиция руководства государства была неизменная – что в двух новых субъектах хуже быть не может, а может быть только лучше. И, безусловно, все эти годы мы наблюдаем колоссальное улучшение в жизни крымчан и севастопольцев – это и Крымский мост, и трасса Таврида, и огромное количество инфраструктурных проектов», – сказал он.

Белик подчеркнул, что данный документ приравняет жителей осаждённого Севастополя к жителям осаждённого Ленинграда, и обеспечит их статусом ветеранов войны и участников боевых действий.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали все присутствующие в зале парламентарии – 329 человек. Документ был принят в первом чтении.