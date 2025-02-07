Жители Балкан устроили тотальный бойкот европейским торговым сетям

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В Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Косово объявлен бойкот торговым сетям, кафе, ресторанам и АЗС из-за высоких цен.

Акцию организовали независимые общественные организации, профсоюзы, но в Черногории её поддержал премьер-министр Милойко Спайич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Практика бойкотов торговых организаций из-за высоких цен распространилась по всем Балканам, также её поддержали в центральноевропейской Словакии.

В Сербии организатором выступила Ассоциация защиты прав потребителей «Эфектива», которая указала на то, что в этой стране самые высокие в Европе цены. Организация призвала граждан не покупать ничего в крупных торговых сетях, таких как Delhaize, куда входят «Maxi» и «Shop&Go»; и Mercator, куда входят «Idea» и «Roda»; а также в «DIS», «Lidl» и «Univerexport».

В Хорватии аналогичная акция оказалась весьма успешной, за один день её проведения товарооборот торговых сетей существенно сократился. Представитель местного организатора – платформы Halo, inspektore Йосип Келемен сообщил, что потребителям удалось сократить общий товарооборот на 53 процента, а потребительских чеков было выдано на 42 процента меньше. Завтра, 8 февраля, в этой стране заканчивается семидневный бойкот трех иностранных розничных сетей — Lidl, Eurospin и DM, а также одновременный бойкот покупок трех наименований товаров по завышенным ценам во всех магазинах: газированных напитков, бутилированной воды и моющих средств.

В Боснии и Герцеговине бойкот поддержали граждане, потребительские ассоциации, профсоюзы, отдельные политики, а также Управление уполномоченного по защите прав потребителей. При этом она прошла в обоих энтитетах страны – Республике Сербской и бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины.

«Мы готовы провести аналогичные бойкоты в нашей стране». Если к 10 февраля мы не получим ответа от компаний, особенно от Союза торговцев, то нам придется действовать, потому что мы должны защищать себя», – заявили в Ассоциации потребителей Косово.

В Черногории к бойкоту, организованному движением «Альтернативная Черногория» призвал присоединиться своих членов Исполнительный комитет Союза свободных профсоюзов (USSCG), назвав его выражением гражданского протеста против чрезвычайно высоких цен на продукты.

Поддержал его и премьер-министр Милойко Спайич, призвав торговцев к честным отношениям с потребителями. В то же время черногорская Торговая палата выступила резко против любых форм бойкотов в любых секторах торговли, заявив, что бизнес только реагирует на общее состояние экономики, пытаясь решать проблемы и остаться на плаву.