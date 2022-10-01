Жители Батайска простились с погибшим в Бахмуте бойцом «ЧВК Вагнера»

01.10.2022  11:27 (Мск), Москва
Андрей Соколов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


В Батайске состоялось прощание с 27-летним Евгением Вараввой, который погиб в боях за Бахмут (Артёмовск) в составе «ЧВК Вагнера».

Церемония прощания с погибшим бойцом состоялась на красносадовском кладбище Батайска. На похороны Евгения Вараввы пришли десятки людей, официальные представители городских властей, глава администрации Батайска Роман Волошин, а также военнослужащие и неравнодушные жители города.

В Батайске состоялось прощание с 27-летним Евгением Вараввой, который погиб в боях за Бахмут...

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Близкие Евгения Вараввы вспоминают, что он с детства отличался лидерскими качествами, участвовал в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, участвовал в военно-патриотических соревнованиях «Орлёнок». Он всегда отстаивал свою честь и честь своих друзей. Одноклассники вспоминают, что его слова никогда не расходились с делом. Поэтому, когда Евгений Варавва добровольцем отправился в Донбасс бороться с фашизмом, никто не удивился. За свою Родину он был готов пожертвовать жизнью.

Варавва погиб 20 сентября в ходе боев за Бахмут. Сообщается, что отряд сумел выбить противника с позиций, однако боец был смертельно ранен.

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