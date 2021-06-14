14.06.2021, Москва, Федор Иванов
 
Дзен, Общество, Россия
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Жители Белгородской области рассказали о своих бедах депутату Госдумы РФ

Среди проблем отсутствие поддержки детей войны, недостаток лекарств для больных диабетом, высокомерие местного губернатора...

Среди проблем отсутствие поддержки детей войны, недостаток лекарств для больных диабетом, высокомерие местного губернатора и проблемы в здравоохранении.

Депутат Госдумы РФ, лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев находится в рабочей поездке в Белгородской области. Местные жители рассказали политику, с какими трудностями сталкиваются в регионе.

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Сегодня, 14 июня, Журавлев встретился с представителями «Объединения инвалидов и пенсионеров – жертв политических репрессий». В первую очередь речь зашла о специальных выплатах для «детей войны».

«В России почти не осталось ветеранов, только те, кто в детстве пережил ужасы тех лет. Партия борется за то, чтобы на федеральном уровне закрепить данную социальную категорию и утвердить соответствующие выплаты», — признался политик.
Вторая, но не менее важная проблема, это отсутствие льгот для получения лекарств больным диабетом. В свою очередь депутат отметил, чтобы об этом заговорили на федеральном уровне необходимо письменное обращение.

После Алексей Журавлев отправился на прогулку по улицам Белгорода. Местные жители узнавали политика и спешили завести с ним разговор. Так, политик узнал, что местный губернатор не выполняет свои обязанности по части диалога с населением. На прием к нему попасть практически невозможно, а ответ на письменное заявление с изложенной проблемой приходится ждать очень долго.


Некоторые диалоги с местными жителями выдались особенно эмоциональными. Пожилая женщина со слезами на глазах просила Алексея Журавлева помочь ее сыну, которого не берут на лечение в местную больницу из-за иностранного гражданства. Депутат самолично взялся за судьбу этой семьи.

Однако были в поездке депутата и светлые страницы. Алексею Журавлеву повезло побывать на футбольном чемпионате Черноземья, который проводится в городе впервые. Участвовали в соревновании представители сразу шести городов – Белгорода, Воронежа, Тамбова, Липецка, Старого Оскола, Курска. В конце лидер партии лично поздравил четырех лучших игроков чемпионата и вручил им символические подарки в виде сертификатов в спортивный магазин.

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