Жители Белгородской области рассказали о своих бедах депутату Госдумы РФ

14.06.2021, Москва, Федор Иванов

Среди проблем отсутствие поддержки детей войны, недостаток лекарств для больных диабетом, высокомерие местного губернатора и проблемы в здравоохранении.

Депутат Госдумы РФ, лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев находится в рабочей поездке в Белгородской области. Местные жители рассказали политику, с какими трудностями сталкиваются в регионе.

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Сегодня, 14 июня, Журавлев встретился с представителями «Объединения инвалидов и пенсионеров – жертв политических репрессий». В первую очередь речь зашла о специальных выплатах для «детей войны».

«В России почти не осталось ветеранов, только те, кто в детстве пережил ужасы тех лет. Партия борется за то, чтобы на федеральном уровне закрепить данную социальную категорию и утвердить соответствующие выплаты», — признался политик.

Вторая, но не менее важная проблема, это отсутствие льгот для получения лекарств больным диабетом. В свою очередь депутат отметил, чтобы об этом заговорили на федеральном уровне необходимо письменное обращение.

После Алексей Журавлев отправился на прогулку по улицам Белгорода. Местные жители узнавали политика и спешили завести с ним разговор. Так, политик узнал, что местный губернатор не выполняет свои обязанности по части диалога с населением. На прием к нему попасть практически невозможно, а ответ на письменное заявление с изложенной проблемой приходится ждать очень долго.

Некоторые диалоги с местными жителями выдались особенно эмоциональными. Пожилая женщина со слезами на глазах просила Алексея Журавлева помочь ее сыну, которого не берут на лечение в местную больницу из-за иностранного гражданства. Депутат самолично взялся за судьбу этой семьи.

Однако были в поездке депутата и светлые страницы. Алексею Журавлеву повезло побывать на футбольном чемпионате Черноземья, который проводится в городе впервые. Участвовали в соревновании представители сразу шести городов – Белгорода, Воронежа, Тамбова, Липецка, Старого Оскола, Курска. В конце лидер партии лично поздравил четырех лучших игроков чемпионата и вручил им символические подарки в виде сертификатов в спортивный магазин.