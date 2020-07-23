Жители Днепропетровска отказываются декоммунизировать свой город

23.07.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Несмотря на то, что несколько лет назад в Днепропетровске в рамках декоммунизации были изменены сотни топонимов, включая и название самого города, однако таблички с названиями улиц на домах до сих пор остаются прежними.

Соответствующий репортаж опубликовали в эфире «9 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Декоммунизации в Украине более 5 лет. Началом процесса можно считать 9 апреля 2015 – дата постановления депутатами Верховной рады. Официально декоммунизация началась 21 мая того же года. В рамках закона об избавлении от последствий коммунистической идеологии предполагалось и переименование административных единиц – названий городов, сел, областей и тому подобное. В том числе и улиц.

В Днепре за 2015-2016 годы переименовали или вернули исторические названия более чем двум сотням топонимов. Улицам давали имена выдающихся исторических лиц, героев русско-украинской войны и революции достоинства», – говорится в сюжете.

Однако выяснилось, что на улице Красночечеловской до сих пор нет ни одной таблички с новым названием, которое власть города присвоила объекту в честь боевика «АТО» Александра Черникова. Тем не менее, горожане не спешат менять название улицы, несмотря даже на то, что возникающая путаница иногда вызывает неудобства.

«Когда кто-то приезжает из села ко мне в гости, то спрашивают: «Улица Красночечеловская?» А у нас переименовали на Черникова. И тогда им неправильно говорят, где находится дом», – рассказал местный житель.

При этом больше всего украинских пропагандистов возмутила улица Чекистов, которую новая украинская власть переименовала в «Победную». Здесь ситуация аналогичная – люди не хотят за свой счёт проводить декоммунизацию, а соответствующие службы и чиновники не спешат оплачивать таблички на жилых домах, которые являются «частной собственностью».