Жители ДНР и ЛНР задолжали Украине за воду 3,8 миллиарда гривен

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Задолженность жителей ДНР и ЛНР за услуги водоснабжения и водоотведения перед украинскимкоммунальным предприятием «Вода Донбасса» достигла 3,8 миллиарда гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам так называемых “временно оккупированных территорий”.

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Сообщается, что эта задолженность стала причиной отключения водоканалов от электричества.

«Оккупированные территории потребляют около 75% от общего объема воды, поступающей к населенным пунктам Донбасса. С 1250000 кубометров, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там около 950 000 кубометров. Часть воды вообще не учитывается. С 2014 года долг оккупированных территорий за водоснабжение составляет около 3,8 миллиарда гривен», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за долгов за потребленную воду перед «Водой Донбасса», коммунальное предприятие пока не может найти нового поставщика электроэнергии.