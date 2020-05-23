Жители Донбасса отказались участвовать в постановке украинского ТВ

23.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

После эмоциональной перепалки с местными жителями, украинская съемочная группа в зоне «Операции объединенных сил» была вынуждена покинуть данный район и выбрать другое, более спокойное место для подготовки постановочного материала.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После прошедшей вчера провальной для украинской стороны встречи Трехсторонней контактной группы, в ходе которой Украина была обвинена в эскалации напряженности на Донбассе с приведением статистики жертв среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры, штаб ООС также привлек личный состав 83 Центра ИПсО для обвинения Народной милиции в преддверии очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске», – сообщил Астрахань.

По его словам, украинским командованием был разработан план, согласно которому в районе населённого пункта Богдановка было подожжено нежилое домостроение, а «свидетели» произошедшего заявили, что возгорание произошло из-за обстрелов со стороны позиций защитников ДНР.

«Однако жители населенного пункта не оценили таких пропагандистских методов работы, и в ходе непродолжительной словесной перепалки съемочная группа была вынуждена покинуть данный район и выбрать другое, более спокойное место для создания своих фейковых репортажей», – добавил представитель оборонного ведомства.