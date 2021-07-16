Жители Донбасса отправили в больницу украинского боевика

16.07.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне «ООС» местные жители избили украинских боевиков, которые использовали их приусадебные участки для размещения военной техники.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уклонение украинских командиров от выполнения своих обязанностей в подчиненных подразделениях приводит к выявлению штабом «ООС» скрываемых фактов нарушений воинской дисциплины. Очередное преступление против военной службы и гражданского населения совершили боевики 1 батальона 79 бригады, уровень дисциплины которых после двух недель пребывания в зоне «ООС» упал до критической отметки», – сказал он.

По словам офицера, в посёлке Станица Луганская произошёл конфликт между местными жителями и украинскими карателями из-за того, что боевики повадились размещать военную технику на приусадебных участках местного населения. В результате произошла драка, и один всушник получил ушибы головы и перелом ключицы.

«С целью локализации конфликта комбриг Луценко был вынужден показательно убрать технику на окраину населенного пункта и уладить конфликт с пострадавшими, предложив им материальную компенсацию за нанесенный ущерб», – добавил офицер.

Тем не менее, это оказалось не единственной потерей украинских карателей на луганском направлении за прошедшие сутки. Так, в районе города Золотое двое боевиков подорвались на «дружественной» мине, в результате чего один из них погиб, а второй госпитализирован с тяжёлым ранением.