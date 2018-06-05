05.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Жители Донбасса подтвердили причастность ВСУ к обстрелам Донецкой фильтровальной станции

Украинские военные продолжают провокации в районе Донецкой фильтровальной станции, при этом заявляя о причастности к обстрелам ДФС вооружённых сил ДНР. Однако эту информацию опровергают местные жители с подконтрольной Киеву территории, которые возлагают вину за обстрелы этого важного объекта жизнеобеспечения на ВСУ.

Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера украинские СМИ заявили о некоем боестолкновении в районе ДФС. Мы не исключаем, что это внутренние разборки между киевскими силовиками за контроль над районом критически важного объекта.

Вероятней всего, Наев поставил задачу зачистить накануне приезда заместителя руководителя ОБСЕ в Украине А. Хуга район станции от неподконтрольных себе украинских боевиков. И при возможности поставить на их позиции регулярные войска, которые будут четко исполнять приказы штаба оккупационных сил. При этом Наев для снятия с себя обвинений по факту открытие огня в районе ДФС, переложил всю ответственность за обстрелы станции на ВС ДНР, в очередной раз щелкнув каблуками перед чиновником из ОБСЕ», – заявил Эдуард Басурин.

При этом заместитель командующего отметил, что версию с обстрелом ДФС вооружёнными силами Донецкой Республики опровергли жители подконтрольных ВСУ Авдеевки и Крутой Балки.

«Однако, в искренность и честность «самопиарщика» Наева давно никто не верит, «кровавый гуманист» испортил сам себе репутацию лицемерными заявлениями о проявлении заботы к мирным жителям. А по факту кровожадно уничтожает их целенаправленным огнем артиллерии и минометов.

Версию об обстрелах ДФС со стороны «ООС» подтверждают жители населённых пунктов Крутая Балка и Авдеевка, которые фиксировали обстрелы на оккупированной ВСУ территории, при этом отмечают, что ответных действий со стороны ВС ДНР не наблюдали», – резюмировал Басурин.