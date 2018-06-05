05.06.2018, Донецк, Александр Гусар
  416 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Украина

Жители Донбасса подтвердили причастность ВСУ к обстрелам Донецкой фильтровальной станции


Украинские военные продолжают провокации в районе Донецкой фильтровальной станции, при этом заявляя о причастности к обстрелам ДФС вооружённых сил ДНР. Однако эту информацию опровергают местные жители с подконтрольной Киеву территории, которые возлагают вину за обстрелы этого важного объекта жизнеобеспечения на ВСУ.

Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера украинские СМИ заявили о некоем боестолкновении в районе ДФС. Мы не исключаем, что это внутренние разборки между киевскими силовиками за контроль над районом критически важного объекта.

Вероятней всего, Наев поставил задачу зачистить накануне приезда заместителя руководителя ОБСЕ в Украине А. Хуга район станции от неподконтрольных себе украинских боевиков. И при возможности поставить на их позиции регулярные войска, которые будут четко исполнять приказы штаба оккупационных сил. При этом Наев для снятия с себя обвинений по факту открытие огня в районе ДФС, переложил всю ответственность за обстрелы станции на ВС ДНР, в очередной раз щелкнув каблуками перед чиновником из ОБСЕ», – заявил Эдуард Басурин.

При этом заместитель командующего отметил, что версию с обстрелом ДФС вооружёнными силами Донецкой Республики опровергли жители подконтрольных ВСУ Авдеевки и Крутой Балки.

«Однако, в искренность и честность «самопиарщика» Наева давно никто не верит, «кровавый гуманист» испортил сам себе репутацию лицемерными заявлениями о проявлении заботы к мирным жителям. А по факту кровожадно уничтожает их целенаправленным огнем артиллерии и минометов.

Версию об обстрелах ДФС со стороны «ООС» подтверждают жители населённых пунктов Крутая Балка и Авдеевка, которые фиксировали обстрелы на оккупированной ВСУ территории, при этом отмечают, что ответных действий со стороны ВС ДНР не наблюдали», – резюмировал Басурин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть