Жители Донбасса просят дать жесткий ответ украинской армии

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Ситуация в Донбассе сегодня напоминает накал времен начала войны в 2014 году.

Об этом в своем блоге сообщает военный корреспондент Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сладков посетил населенный пункт Александровка, который накануне очередного этапа переговоров в Минске подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск. Здесь осколками посечены несколько домов, а во дворах и огородах местных жителей валяются неразорвавшиеся снаряды и видны воронки после минометного обстрела. В его видеоролике с места событий местные жители жалуются, на то, что обстрелы ведутся со стороны Украины и просят «ответить как следует».

«Шесть домов пострадали. Нет, они не сгорели, не разрушены. Их «лишь» обрызгало осколками. В огородах воронки, на асфальте стекла, двери в дырах, на жирной, плодородной земле – неразорвавшиеся снаряды. Люди говорят: как в четырнадцатом (мерило ужаса и опасности). Когда вы их уже (мужской мат-перемат) и уговоры женщин «ударить как следует»)», – пишет Сладков.

«Прощать надо, многое прощается в этой жизни. Но, только же для этого надо какие-то шаги делать. А шагов не видно ни с каких сторон… Каждый вечер мы заходим в дом и каждый вечер мы боимся. У каждого нервная система расшатана. Ну за что это, за что? За то, что мы на земле работаем, на работу ходим, пытаемся что-то сделать своими руками? Дело политиков — заниматься политикой, дело рабочих — работать и делать все, чтобы у политиков была возможность нас защитить», – заявила местная жительница по имени Светлана.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением, в котором предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что если его войска продолжат обстрелы территории республики, ополчение готово перейти в наступление и выбить украинцев с нынешних позиций.

А глава ДНР Денис Пушилин отдал распоряжение привести войска в полную боевую готовность.