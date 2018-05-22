22.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Жители Донбасса требуют от ВСУ не прикрываться ими при обстрелах ДНР

Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса все чаще выходят на улицы с акциями протеста против произвола ВСУ. В ответ на это украинские военные сеют панику и готовят вооружённые провокации против них.

Такую информацию в ходе брифинга озвучил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Массовые потери боевиков и срыв планов врага войти в Горловку, вызвали панику в командовании 24-й бригады и «ООС» в целом.

«Совместно с местной администрацией Дзержинска, террористы приступили к спешной эвакуации местного населения, опасаясь мощного контрудара с нашей стороны и готовясь покинуть свои позиции. Важно отметить, что враг свою панику распространял не только на жителей Дзержинска, но и на жителей Горловки, пытаясь вселить в них страх. Для этого в Дзержинске были распространены листовки, с помощью которых командование «ООС» призывало жителей города к эвакуации. При этом, украинские каратели не предпринимали подобных усилий в отношении жителей населённого пункта Южное и Чигарской балки, которые находятся ближе к линии соприкосновения, что доказывает факт использования Наевым мирных жителей в качестве живого щита», – отметил Басурин.

Стоит отметить тот факт, что на подконтрольной ВСУ территории потерь среди мирного населения нет.

«Ответный огонь ВС ДНР был прицельным, точным и сокрушительным, исключительно по военной технике и боевикам, которые обстреливали наших мирных жителей. Враг в свою очередь, из-за паники, бил во все стороны, в том числе и по своим. Под огонь нацистских недобитков попадала только гражданская инфраструктура и мирные дома. Наев в очередной раз доказал, что он лицемер, лжец и не достоин офицерского звания. Он может только пиариться на камеры и выпрашивать у журналистов хорошие комментарии о себе. Но, чтобы заслужить уважение, этому фашисту мы прежде всего рекомендуем научиться управлять своей бандой, чтобы заставить её не стрелять специально по мирным жителям, которых они называют гражданами Украины.

В связи с активизацией преступной деятельности террористических сил Наева, в оккупированных ВСУ городах и поселках вчера и ранее прошли массовые акции протестов мирных жителей. В отношении некоторых украинские «освободители» применили силу, чтобы разогнать и не дать им высказать правду. Жители таких населенных пунктов, как Светлодарск, Авдеевка, Верхнеторецкое и Дзержинск вышли на улицу и обвинили украинских оккупантов в обстрелах своих городов и поселков. Они выразили протест действиям украинского командования, а также призвали их покинуть города и не прикрываться ими при обстрелах территории ДНР.

Наев приказал скрывать данные факты. При этом, имеются данные нашей разведки о подготовке по инициативе Жебривского обстрелов протестующих в городах с позиций украинских карателей, чтобы в очередной раз обвинить в этом ВС ДНР, и отбить желание недовольных властью собираться на стихийные митинги и протесты», – заявил Эдуард Басурин.