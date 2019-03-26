Жители Донбасса умоляют освободить их от украинской армии

26.03.2019, Луганск, Владимир Гладков

Жители подконтрольных Киеву территорий Луганщины постоянно живут в страхе и ждут прихода ЛНР.

Об этом в ходе «прямой линии» с главой ЛНР Леонидом Пасечником заявила жительница подконтрольного Киеву поселка Станица Луганская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Леонид Иванович, когда вы освободите нас от ВСУ? От этих батальонов, которые одни приехали, другие уехали. Это невыносимо. Мы тут постоянно в страхе живем. Освободите нашу землю от Украины, я вас очень прошу», – обратилась женщина.

«Каждый день на политическом уровне мы пытаемся решить этот вопрос, однако добиться понимания и поддержки киевских властей у нас не получается. Я уверен в одном, что этот вопрос необходимо решать только лишь на политическом уровне, без какой-либо военной агрессии. Решать его необходимо только лишь в рамках Минских соглашений. Мы против войны, Донбасс за мир. Но когда украинские власти примут решение услышать нас и пойти с нами на прямой диалог, тогда будет закончена война и наступит мир», – ответил глава ЛНР.