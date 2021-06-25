Жители Донбасса жёстко избили промышлявших грабежом ВСУшников

25.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

На подконтрольной Киеву территории Луганской области трое ВСУшников, пытавшихся устроить грабёж, были избиты местными жителями.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагический для оккупантов случай произошёл 23 июня на окраине населённого пункта Старобельск, где трое боевиков 80 одшбр в состоянии алкогольного опьянения предприняли попытку ограбления частного домовладения, в результате которой были избиты и задержаны местными жителями», – сказал он.

Офицер подчеркнул, что в результате происшествия один из военнослужащих находится в отделении полиции, а двое его подельников были доставлены в местную больницу с множественными травмами головы и конечностей. В результате следствие выяснило, что боевики дезертировали из своей части ещё 20 июня.

«За трое суток незаконного отсутствия военнослужащих командир 80 бригады Шворак не предпринял никаких мер по их поиску, и опасаясь ответственности за их отсутствие, не сообщил о данном факте в правоохранительные органы, что и привело к трагическим последствиям», – резюмировал Филипоненко.

Напомним, накануне в Донбассе местный житель открыл огонь из ружья по ВСУшникам, которые пытались ограбить соседнее домостроение.