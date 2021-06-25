25.06.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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Жители Донбасса жёстко избили промышлявших грабежом ВСУшников

Новости УкраиныНа подконтрольной Киеву территории Луганской области трое ВСУшников, пытавшихся устроить грабёж, были избиты местными...

На подконтрольной Киеву территории Луганской области трое ВСУшников, пытавшихся устроить грабёж, были избиты местными жителями.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагический для оккупантов случай произошёл 23 июня на окраине населённого пункта Старобельск, где трое боевиков 80 одшбр в состоянии алкогольного опьянения предприняли попытку ограбления частного домовладения, в результате которой были избиты и задержаны местными жителями», – сказал он.

Офицер подчеркнул, что в результате происшествия один из военнослужащих находится в отделении полиции, а двое его подельников были доставлены в местную больницу с множественными травмами головы и конечностей. В результате следствие выяснило, что боевики дезертировали из своей части ещё 20 июня.

«За трое суток незаконного отсутствия военнослужащих командир 80 бригады Шворак не предпринял никаких мер по их поиску, и опасаясь ответственности за их отсутствие, не сообщил о данном факте в правоохранительные органы, что и привело к трагическим последствиям», – резюмировал Филипоненко.

Напомним, накануне в Донбассе местный житель открыл огонь из ружья по ВСУшникам, которые пытались ограбить соседнее домостроение.



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