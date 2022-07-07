«Жители Донецка и Луганска, других территорий и областей Украины», – Матвиенко анонсировала референдумы о присоединении к РФ

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Новости Украины

Совет Федерации готов в любое время оперативно собраться и рассмотреть обращения ЛНР и ДНР с просьбой о включении республик в состав России.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свою судьбу граждане украинских областей будут сами решать. Мы будем уважать их волю. Роль Совета Федерации в этой истории ключевая. Мы одобрили решение президента о признании ЛДНР. Ни один из сенаторов не смалодушничал. Поверьте, я ни с кем не разговаривала, никого не убеждала. Также единогласно мы приняли решение об использовании Вооруженных сил за рубежом. Никто никого не подгоняет. Никто никому не дает указаний сверху. Если жители Донецка и Луганска, других территорий и областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках наших конституционных обязанностей, полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос. Мы не бросаем своих. Если пройдут референдумы мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения, если они будут. Не надо торопить события, они развиваются естественным образом. Будем ждать», – сказала Матвиенко.