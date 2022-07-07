«Жители Донецка и Луганска, других территорий и областей Украины», – Матвиенко анонсировала референдумы о присоединении к РФ

07.07.2022  18:23 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1093
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Совет Федерации готов в любое время оперативно собраться и рассмотреть обращения ЛНР и ДНР с просьбой о включении республик в состав России.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет Федерации готов в любое время оперативно собраться и рассмотреть обращения ЛНР и ДНР...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Свою судьбу граждане украинских областей будут сами решать. Мы будем уважать их волю.

Роль Совета Федерации в этой истории ключевая. Мы одобрили решение президента о признании ЛДНР. Ни один из сенаторов не смалодушничал. Поверьте, я ни с кем не разговаривала, никого не убеждала.

Также единогласно мы приняли решение об использовании Вооруженных сил за рубежом. Никто никого не подгоняет.

Никто никому не дает указаний сверху. Если жители Донецка и Луганска, других территорий и областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках наших конституционных обязанностей, полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос.

Мы не бросаем своих. Если пройдут референдумы мы готовы в любое время собраться и рассмотреть обращения, если они будут. Не надо торопить события, они развиваются естественным образом. Будем ждать», – сказала Матвиенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть