Жители Фороса почтили память вырубленных деревьев минутой молчания. Аксёнов заявил, что всё законно

03.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Жители Фороса, обеспокоенные уничтожением реликтовых деревьев в ходе строительства детского лагеря на территории знаменитого местного парка, почтили минутой молчания уже уничтоженные зелёные насаждения.

На собрании инициативной группы защитников парка школьный учитель Марина Рикмен, накануне озвучившая обращение к президенту Владимиру Путину, сообщила, что ей стали интересоваться правоохранительные органы.

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«Мы защищаем свою Родину, свою природу и своих детей. Какой криминал? Почему к нам приходят и проводят «профилактические беседы»? Недавно звонок – я так поняла МВД, Министерства образования – в школу звонок: «Дайте, пожалуйста, характеристику Марине Милентьевне Рикмен». Да я не скрываюсь – я учитель высшей категории, стаж – 42 года. Я ветеран труда. Я поняла, что «шьется» дело, я попала в особый список надзора в полиции, «шьется» дело. Я так поняла, составляется мнение обо мне, но меня вы не испугаете», – заявила Рикмен.

Сегодня в Форосе побывал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил, что в строительстве детского лагеря на территории парка нет никаких нарушений. Напомним, что протестующие против застройки опасаются не только вырубки деревьев, но и того, что значительная часть парка впоследствии окажется закрытой для посещения – требования безопасности детского лагеря предусматривают установку ограждения.

«Подчеркиваю: никто ограничивать людей в проходе через парк не будет. Что касается детского лагеря – все документы по нему в порядке. Это детский лагерь, и никаких нарушений на данный момент не выявлено. Цель сегодняшнего визита – прийти к такому решению, которое позволит учесть мнения и обоснованные интересы всех участников процесса. Все будет честно и справедливо, гарантирую», – заявил Аксенов по итогам поездки в Форос.

Представитель застройщика Иван Яценко заверил, что собственного пляжа у нового детского центра не будет, в комплексе построят бассейн и будут организованно водить воспитанников на общественные пляжи посёлка, отдельную карту инвесторам выделять и огораживать не будут. Также прозвучало обещание – вместо каждого повреждённого или выкорчеванного дерева застройщик высадит в Форосском парке три новых.

«Местные дети будут ходить в бассейн. Те дети, которые будут отдыхать здесь, для них здесь строится бассейн. Мы сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы местные дети посещали и спортивный комплекс, и бассейн», – заверил Яценко.

Напомним, что ранее часть парка уже была потеряна из-за строительства там элитного коттеджного городка, рассказывал в своем блоге экс-главред русской версии National Geographic Traveler Александр Железняк.

«Парк появился в 1834 года, здесь отдыхали Шаляпин и Горький. Последнему, после возвращения с Капри, выделили в парке дачу «Тессели» для творческой работы. Именно «Тессели» откусили у форосского парка в первую очередь. В самом начале 90-х «Тессели» передали в долгосрочную аренду на много десятилетий и застроили виллами. Как утверждают, «Тессели» забрала татарская компания и здесь же находится дача Минтимира Шаймиева. Доступ в «Тессели», конечно, был тотально закрыт для простых смертных», – пишет эксперт.