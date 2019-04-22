Жители Херсона поблагодарили политика без ног и руки за борьбу с бандеровцами

22.04.2019, Херсон, Михаил Рябов

Алексей Журавко, инвалид без ног и руки, представлявший людей с ограниченными возможностями в прошлой Верховной Раде и вынужденный покинуть Украину после государственного переворота 2014 года, получил поздравления с днем рождения из родной Херсонской области, куда он не может вернуться из-за уголовного преследования СБУ как «пособника террористов» Донбасса.

Журавко опубликовал полученное от земляков сообщение как доказательство того, что жители Херсонской области верят в освобождение от националистического режима и ждут его.

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«Я не могу раскрыть своего имени и сказать, кто я. Из-за того, что я нахожусь внутри концлагеря с табличкой, на которой написано «Украина»… Читая на множестве сайтов, блогов, соцсетей материалы Алексея, я и мои единомышленники, также их читающие, не перестаем удивляться, как может инвалид с одной рукой делать множество выступлений, да еще и записываться на разных видеоканалах и ТВ-программах. У него в сердце какой-то реактор, непримиримый дух, который и сам не угомонится, и заводит тысячи других сердец, вселяя в них оптимизм и надежду, что битва еще только разгорается, и еще ничто не проиграно.

Он троллит и разоблачает правящих Украиной подонков. Потеряв все в Украине, в смысле бизнеса, имущества, ценностей, семью, он, как бы вывез саму Украину целиком в своем сердце, крича всем негодяям, что никому не отдаст свою любимую страну, а тех, кто обидел его Родину и его народ, он, скоро вернувшись, будет судить самым строгим судом Высшей Справедливости.

Благодарим тебя за это, дружище, Алексей! С Днем Рождения тебя! И если Бог привел тебя в этот мир, значит, у тебя есть великая миссия сделать этот мир добрее, чище, справедливее.

Борись! Бей врагов своим метким словом! Рази мерзавцев Правдой! Воодушевляй тех, чьи глаза уже затухают, но которые загораются оптимизмом, видя блеск в твоих глазах – отважного и Великого Воина!

Здоровья тебе, Алексей! Долголетия, удачи, успехов во всех твоих делах! И мы тебя все ждем со скорым и победным возвращением на Родную Землю! Твои земляки из солнечной и славной Херсонщины», – говорится в обращении к Журавко.